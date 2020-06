Raffaella Fico, il reggiseno non c’è, vestitino a fiori da urlo – FOTO

La modella, showgirl napoletana Raffaella Fico si tinge di rosso nell’ultima uscita su Instagram: fan in delirio

La modella napoletana, Raffaella Fico fece il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo nel lontano 2007, anno in cui vinse il titolo di Miss Grand Prix. Da allora il successo più acclamato lo ottenne durante la partecipazione al Grande Fratello, che la lancia di diritto nella Hall of fame del Gossip nazionale.

La sua vita sentimentale ha attraversato diverse delusioni, a partire da Cristiano Ronaldo, fino a Balotelli con il quale ha avuto anche una meravigliosa bambina. Oggi al fianco di Raffaella Fico c’è Alessandro Moggi, almeno secondo quanto trapela dalle più recenti indiscrezioni.

Dopo anni al buio e in preda alla tempesta, i medìa tornano ad immortalare la fantastica bellezza della showgirl di Cercola, con uno scatto da far accapponare la pelle per i suoi quasi 500mila followers su Instagram.

Raffaella Fico in cima ai pensieri dei fan: primo piano incantevole: si vede tutto!