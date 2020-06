Ludovica Pagani versione Milan-Roma, praticamente svestita – FOTO

Ludovica Pagani accende il pre-match Milan-Roma delle 17:15 con tanto di posa seminuda su instagram: parola agli appassionati

Si scaldano gli animi nel pre-match di Milan-Roma, in programma quest’oggi alle 17:30 a San Siro. Le due squadre non se la passano particolarmente bene. Altalena di alti e bassi, soprattutto in casa Milan, in cui ultimamente sono emersi mugugni tra il tifo rossonero più caldo per la scellerata gestione societaria.

E allora a sfregare le mani e tenere incollati sulle poltrone gli appassionati del grande calcio, ci pensa Ludovica Pagani. La giornalista, dopo i trascorsi negli studi televisivi di Sportitalia è passata sulle sponde della Rai, in Quelli che il Calcio. Ora la bergamasca tampona le spalle di una big della cornice mediatica, Diletta Leotta.

L’impegno davanti le telecamere acceca i tifosi: Ludovica Pagani infatti è diventata già da un pezzo protagonista di un latenight show, in onda ogni due domeniche e con ospiti davvero speciali.

Ludovica Pagani indiavolata e incontrollabile: quanto finirà Milan-Roma?

Ludovica Pagani oltre a lanciarsi nel campo del giornalismo, detiene la bellezza del record di 2,5 milioni di followers su Instagram. Una ricchezza invidiabile, ottenuta durante la piena affermazione del pianeta pallonaro.

La concorrenza social oggi giorno è davvero spietata, ma Ludovica non sembra abbia avuto particolari difficoltà a destreggiarsi e doppiare le sue concorrenti. Nell‘ultimo scatto sportivo della giovanissima pin-up football, c’è l’attesissimo big match di giornata tra Milan e Roma.

Ludovica scalda i motori e sceglie un outfit da urlo, per l’occasione. Top rossonero intersecato con tanto di “bombe” in vista. Un corpo scolpito, da silhouette, irto di piercing e pareo giallorosso, stretto ai fianchi, pre-annunciante un rituale “senza veli“, agghiacciante.

In basso, nei commenti una sopresa per fan e tifosi: 🔴⚫️ MILAN – ROMA 🟡🔴 Come finirà il match? Indovina il Risultato Esatto e tra i più bravi scelgo alcuni che riceveranno un video saluto personalizzato 🤓”.