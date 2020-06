Michael Jackson, nuovi dettagli dell’autopsia. Quali erano le sue reali condizioni

Michael Jackson, deceduto nel giugno 2009, continua a mancare enormemente a tutti i fan che lo hanno osannato per decenni. Trapelano nuove indiscrezioni sulla sua autopsia

Se da ragazzini avete riprodotto almeno una volta davanti allo specchio la coreografia di Thriller, se iniziate inconsapevolmente a muovere a ritmo i piedi appena sentite le prime note di Billie Jean, se avete ballato cuore a cuore con qualcuno You are not alone, allora siete dei fan di Michael Jackson. La sua musica ha fatto e fa tuttora così grandemente parte delle nostre vite che è la colonna sonora di almeno un momento speciale di ognuno di noi.

Scandali, pettegolezzi, accuse gravissime che lo hanno portato in tribunale non hanno intaccato la sua indiscussa reputazione di incredibile performer e compositore.

Michael Jackson manca terribilmente a tutti i suoi fan. Trapelano proprio in questi giorni nuove indiscrezioni dalla sua autopsia. Riguarderebbero principalmente le condizioni del suo corpo durante il periodo immediatamente precedente alla sua morte.

Autopsia di Michael Jackson: il suo corpo era fortemente provato