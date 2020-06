Francesca Ferragni mostra il lato B e batte la sorella Chiara – FOTO

Fuochi d’artificio sul Lago di Como per Francesca Ferragni. La concorrenza con la sorella Chiara porta bene: per i fan è in netto vantaggio!

Buon sangue non mente direbbe qualcuno dopo aver visto l’ultimo lato seducente di Francesca Ferragni, sorella della più famosa fashion influencer, Chiara.

La seconda sorella di casa Ferragni non ha il buon vizio di mettersi in mostra, utilizzando i canali social di riferimento ma di tanto in tanto decide di ritagliarsi un pò di spazio per lei, ricorrendo ad Instagram.

Francesca a differenza di Chiara Ferragni non ha bisogno di