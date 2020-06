Alessandra Amoroso, la minigonna è inguinale: che gambe – Foto

Alessandra Amoroso più bella che mai su Instagram in una foto in bianco e nero. Mise elegante e gambe da urlo, i suoi fan esultano

Alessandra Amoroso è più bella che mai. È su Instagram che la cantante pugliese si sta mostrando bella come non l’avevamo mai vista. Non solo una delle voci più apprezzate e seguite del panorama italiano ma anche un fisico da urlo. Nell’ultimo periodo Sandrina, come la chiamano i suoi fan, sembra aver ritrovato una forma fisica smagliante e molto probabilmente è lei in primis che si sente bella e lo mostra in tutta la sua spontaneità.

Nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram è molto elegante, con un completino giacca e gonna e top, ma la gonna è veramente molto molto corta, quasi inquinale e le sue gambe sono lunghissime. Snelle e perfette sono un vero sogno. Tacchi vertiginosi e tatuaggio sulla caviglia, testa un po’ appoggiata sulla spalla e capelli mossi. Che favola, quasi sembra una foto d’altri tempi, aiutata dall’essere in bianco e nero.

Alessandra scrive “Be’… io vado! 😘”, dove vuole andare la cantante di “Vivere a colori” non si sa. Ma i suoi fan sono tutti certi di una cosa, della sua bellezza. Trai tanti commenti di apprezzamento è arrivato anche quello di Andrea Dianetti, anche lui ex di Amici e ormai star dei social. L’attore ha scritto: “Ammazza che bella Ale… 🤩” e subito sono arrivati i ringraziamenti da parte dell’Amoroso e sotto una valanga di belle parole per Sandrina. Uno su tutti riassume la forza di Alessandra: “riesce ad essere bella senza mai essere volgare” ed è proprio così.

