Emma Marrone, felice risveglio. Che bellezza – FOTO

La cantante discografica italiana, Emma Marrone risveglia la sua fantasia sul letto di casa: è senza reggiseno, mentre i fan impazziscono per lei

“Felice Domenica” firmato Emma Marrone, la voce impazzita del coro musicale nazionale. Quanti apprezzamenti per la 36enne salentina, dalla faccia serena di chi ha trascorso un weekend di pura tranquillità e felicità con la persona che si ama.

Nell’ultimo scatto dal sapore sentimentale, sembra intravedersi per Emma una nuova fiamma all’orizzonte. Il fortunato in questione si chiama Francesco Scognamiglio. L’indizio su Instagram balza perfettamente all’occhio nudo tra i commenti. Lo spasimante della cantante avrebbe rotto gli indugi in pubblico con un “Ma quanto sei bella Amore Mio”.

Tuttavia dalle dichiarazioni dei media è emerso che l’uomo in questione è solamente un punto di riferimento, nelle vesti di stilista per Emma Marrone, con la quale vi ha collaborato a stretto contatto durante i provini di X Factor. Si parla che Scognamiglio abbia stretto forti legami professionali anche con la star Lady Gaga e tantissimi altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta | “Istantanee” ed i fans perdono la testa | FOTO

Emma Marrone fa il pieno di felicità: scatto mozzafiato per i fan

Dopo aver sciolto ogni nodo legato al mondo incontrollato del Gossip che riguarda Emma Marrone, la cantante appare davvero in grande forma.

Sorriso possente, labbra carnose e fiori di libidine, disegnati lungo la camicia da notte, indossata mentre Emma è stesa sul letto in versione “felicità” pura. Capelli avvolti, in formato chignon, delineano un aspetto accattivante del suo volto. Mentre più in basso, i fan sembrano notare un piccolo particolare.

Il reggiseno non compare durante quella fetta di busto, gonfiato a tal punto da scoppiare mentre Emma tiene sospesa nell’aria il proprio smartphone, in procinto di scattarsi un selfie.

LEGGI ANCHE —–> Michelle Hunziker | il costume per l’estate fa sognare | FOTO

I quasi 5 milioni di followers al seguito della cantante 36enne non fanno una piega e dimostrano quanto siano veramente legati al suo nome d’arte, inondando lo scatto di likes.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter