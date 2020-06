Sono ore di profondo dolore per Gigi D’Alessio, in lutto enorme per la scomparsa di una persona molto importante per lui. “Non sarei quello che sono senza”.

Un grave lutto ha colpito Gigi D’Alessio. Il famoso cantautore napoletano ha detto addio all’amico Mario Savino. Se questo nome risulterà sconosciuto ai più, basti sapere che si è trattato del suo primo agente. Una figura storica per lui.

Il manager è deceduto a 76 anni a causa di una brutta malattia contro la quale stava combattendo da tempo. Savino era un soggetto di riferimento nell’ambito del panorama musicale di Napoli e non solo. In passato l’uomo aveva lavorato anche con ‘il Califfo’ Franco Califano, oltre che con Gigi Finizio e diverse altre celebrità. L’ex agente di Gigi D’Alessio è scomparso a Lucera, in provincia di Foggia, dove si era trasferito da molto tempo. A piangerlo sono la moglie Angela e le figlie Eleonora e Stella. Ed anche per Gigi D’Alessio il lutto è molto forte. Perché in casi come questo il rapporto umano