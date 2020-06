In magnifica forma, Anna Tatangelo va a Napoli e trova una bellissima, dolcissima sorpresa ad attenderla. Per lei è un nuovo inizio dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Giu 2020 alle ore 6:27 PDT

Sempre bella come al solito, Anna Tatangelo ha visitato Napoli nelle scorse ore. E la cosa è avvenuta principalmente per motivi di lavoro. Anche se visitare il capoluogo campano rappresenta sempre un piacere. Proprio lì ha sede buona parte della folta fanbase della 33enne cantante ciociara. Che una volta sul set per girare il videoclip di un brano di prossima uscita ha trovato una bella sorpresa.

LEGGI ANCHE –> La Tatangelo stravolge il suo genere, il VIDEO lascia a bocca aperta

Si tratta del bibitaro che vende bevande fresche, granite ed il sempre gettonatissimo “cocco bello fresco”. Una figura molto frequente sul lungomare di Napoli da primavera inoltrata fino a tutta l’estate. Niente di meglio che rinfrescarsi quindi in queste giornate di canicola che hanno investito l’Italia. L’occasione per la Tatangelo è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Infatti lei ne ha subito approfittato per realizzare una divertente storia da pubblicare subito su Instagram. Le visualizzazioni ed i commenti dei suoi innumerevoli followers sono arrivate a frotte.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio: dopo la Tatangelo, il cantante “si consola” con l’attrice

Anna Tatangelo, solo gioie quando va a Napoli

Visualizza questo post su Instagram ⁉️GUAPA⁉️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:01 PDT

Napoli rappresentava un ulteriore motivo di essere nel suo legame con Gigi D’Alessio. Un rapporto però, come ormai ben noto, concluso. I due hanno rotto il loro longevo fidanzamento circa due mesi fa. Per la seconda volta i due cantanti si sono detti addio, dopo una precedente pausa di riflessione anche alquanto lunga che risale a qualche anno addietro. Ma questa volta la loro separazione appare insanabile. Ed a testimonianza di come questo rappresenti per lei un nuovo punto di partenza, ecco che vediamo una Tatangelo con un nuovo look. E con un profilo Instagram ‘resettato’. Sono spariti tutti i vecchi post e lei ha ricominciato daccapo.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, il vestitino arriva all’inguine, fan in delirio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:00 PDT