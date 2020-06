Un ragazzo di 17 anni è deceduto nella notte tra sabato e domenica a Livorno dopo essersi scontrato in motorino contro un’auto. La 22enne alla guida della vettura è stata trovata positiva all’alcool test ed è finita ai domiciliari.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di soli 17 anni è morto in un drammatico incidente stradale consumatosi a Livorno in via Pensieri. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in sella al suo motorino quando improvvisamente si è scontrato con un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia. Sul posto è arrivato in pochi minuti lo staff medico del 118 che ha cercato di stabilizzare il ragazzo e lo ha trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco più tardi. La ragazza 22enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente sarebbe stata arrestata dopo essere risultata positiva all’alcol test.

Livorno, schianto tra auto e moto, muore ragazzo: 22enne positiva all’alcool test agli arresti domiciliari

Un ragazzo di soli 17 anni è deceduto in un tragico incidente stradale consumatosi nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno a Livorno. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, la vittima, Andrea Matteucci, in sella al suo scooter stava percorrendo via Pensieri, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un’auto. Alla guida di quest’ultima, che procedeva nel senso di marcia opposto, si trovava una ragazza di 22 anni. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 17enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici del nosocomio livornese di salvargli la vita, il 17enne è morto poco dopo per via delle lesioni riportate nello schianto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto agli accertamenti per risalire alla dinamica dell’impatto. La giovane alla guida dell’auto è stata sottoposta all’alcool test che, come riferisce Il Corriere della Sera, è risultato essere positivo. Per tali ragioni, per la 22enne sono scattati gli arresti domiciliari per omicidio stradale aggravato.

Un tragico incidente questa notte ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia… Gepostet von Atletica Libertas Runners Livorno am Sonntag, 28. Juni 2020

Immenso dolore nel capoluogo di provincia toscano per la morte di Andrea, atleta della società Libertas Runner di Livorno che lo ha ricordato su Facebook con un commovente post. “Un tragico incidente questa notte – ha scritto la società- ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia amaranto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Noi tutti e il Campo Scuola da oggi saremo un po’ più vuoti. La Libertas tutta si stringe alla famiglia nel cordoglio e nel suo ricordo. Ciao Andrea“.