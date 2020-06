Martina Stella: stesso bikini della figlia, due sorelle. Che spettacolo – Foto

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Martina Stella si è poi sposata con Andrea Manfredonia. Ricordando il giorno del suo matrimonio, in un’intervista rilasciata a Chi, l’attrice ha dichiarato: «Una cosa è immaginare il proprio matrimonio, un’altra è viverlo. E io non riesco a trovare le parole per descrivere le emozioni che ho provato. E’ stato il giorno più bello della mia vita insieme con quello della nascita di mia figlia Ginevra».



Con Ginevra, Martina si diverte anche a realizzare dei divertenti video per tik tok come quello che vedete qui in alto.