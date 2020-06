Valentina Vignali un tik tok al contrario, invece di vestirsi si spoglia – VIDEO

Valentina Vignali ha pubblicato un video su Instagram di un tik tok decisamente al contrario: l’atleta invece di vestirsi, si spoglia

Valentina Vignali ha condiviso un filmato su Instagram in cui si spoglia. Prima veste con un abitino gonna e maglietta bianchi e mostra i capelli raccolti in una coda, l’attimo dopo è solo con un’ asciugamano addosso e i capelli sono come rinati dopo uno shampoo, belli, sciolti e folti. La campionessa di basket con questo video era intenta a fare pubblicitĂ a una nota marca di shampoo, la Head and Shoulders, che infatti tagga nella didascalia del suo video sul social network: “Lo sapete che un sacco di momenti quotidiani come lavorare, fare sport, andare al mare e prendere il sole possono generare stress alla cute e ai capelli? 💆🏻‍♀️🧖🏻‍♀️ Prendersi un momento tutto per se sotto la doccia con @headandshoulders_it è il modo per tirare fuori la versione migliore di noi e ripartire #aTestaAlta #adv”

Il video piccante della campionessa di basket Valentina Vignali

Su Instagram la Vignali, cestista, modella e personaggio televisivo, conosciuta anche per aver partecipato come concorrente alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5, può vantare ben oltre i 2 milioni e 300 mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Relax 🦋 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 24 Giu 2020 alle ore 9:54 PDT

Follower e fan che naturalmente la adorano come giocatrice di basket ma anche per la sua incantevole bellezza.