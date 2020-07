Anna Tatangelo, lato A prorompente mentre cavalca con il suo amore – FOTO

Anna Tatangelo mostra un lato A prorompente durante la giornata in famiglia trascorsa al maneggio e cavalca insieme al suo amore, foto e video.

Anna Tatangelo è sempre più bella e sempre più in splendida forma. La cantante si è concessa una giornata in famiglia, regalando un momento di svago e di divertimento al figlio Andreas, in un maneggio. Su Instagram, ha pubblicato alcune storie mostrando prima il figlio Andrea a cavallo e poi regalando ai fans la sua cavalcata. Bellissima, con un body con una profonda scollatura, Anna ha sfoggiato il suo prorompente lato A non deludendo le aspettative dei fans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Mercedesz Henger, costume a due pezzi nero esagerato – FOTO

Anna Tatangelo: giornata al maneggio con il suo amore