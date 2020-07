Eva Henger, una sirena in acqua: la sensualità in una FOTO

Eva Henger ha pubblicato una serie di scatti su Instagram in cui ha messo in risalto il suo décolleté.

Eva Henger sta condividendo con i fan su Instagram le foto della sua vacanza. L’ex regina dei film a luci rosse non smette di incantare: ogni occasione è buona per mandare i fan in visibilio mostrando le sue ‘curve’ da infarto. La stella ungherese incanta i suoi 942mila follower con scatti particolarmente belli collezionando tantissimi commenti e numerosissimi cuoricini. Poco fa Eva ha condiviso in rete due fotografie particolarmente belle: lei, in acqua, è paragonabile ad una sirena ammaliante.

La serie di scatti in acqua di Eva Henger

Eva Henger, nelle due foto condivise poco fa su Instagram, mostra tutta la sua carica erotica. La 47enne è distesa in acqua: il gioco di luci mette in evidenza le sue gambe. Il costume è stresso e fa fatica a contenere il suo décolleté da brividi. Dal suo volto traspare un’espressione seria, ma non per questo priva di sensualità. I fan stanno commentando con entusiasmo. “Che capolavoro”, “Stupenda”, “Eva sei una donna formidabile”, si legge sotto al post. La Henger ha scritto una didascalia alquanto criptica. “Una giornata intensa per me. Piena di novità e lavoro”.

Eva, nella giornata di ieri, mandò il web in tilt pubblicando uno scatto con il suo lato B in primissimo piano. Nonostante la non più giovane età, le forme dell’ex attrice sono sempre sode e fantastiche.