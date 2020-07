Vacanze da paura per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

I signori Bonolis in vacanza per godersi un po’ di meritato relax hanno dovuto fare i conti con un piccolo spavento legato al loro gatto Boss. Ma di che cosa si tratta?

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli stanno trascorrendo una piccola vacanza vicino ad Orbetello, Toscana, nella località di Ansedonia dove stanno trascorrendo alcuni giorni di tranquillità dopo il lockdown.

La signora Bruganelli che ama moltissimo condividere la sua vita privata con i followers ha fatto sapere che qualche giorno fa lei ed il marito hanno vissuto alcuni attimi di panico a causa del loro amato gatto Boss. Il gatto che è sterilizzato sembra essersi goduto questi ultimi giorni in totale libertà andando in esplorazione intorno alla villa dove la coppia alloggia. Sonia ha deciso di far sapere il suo stato di sofferenza quando l’altra sera ha dovuto fare le cinque e mezza di mattina con Paolo per attendere l’arrivo di Boss che si era nascosto e faceva di tutto per non farsi trovare.

Sonia: “A volte torna, a volte non torna. Questa notte è tornato alle cinque e mezza”