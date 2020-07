Conte presenta il dl semplificazione: “E’ la madre di tutte le riforme, lavori più rapidi”

Conte presenta alla Camera il dl semplificazioni: “E’ la madre di tutte le riforme. serve per semplificare le procedure, in via transitoria”

Il premier Conte ha presentato alla Camera dei Deputati il decreto semplificazioni. Una norma necessaria per accelerare le opere velocizzando, in tal modo l’economia. Lavori più rapidi, che comincino e finiscano in tempi più brevi equivalgono innanzitutto a denaro che circola più in fretta. Oggi l’economia ha bisogno di ossigeno. C’è troppa gente che lavora poco o non lo fa per niente: “E’ la madre di tutte le riforme. serve per semplificare le procedure. In questo periodo transitorio le stazioni appaltati possono affidare lavori e opere in maniera più veloce. Non manca la trasparenza e il controllo antimafia. Sono semplificati e da un lato hanno anche fortificati controlli antimafia. Lo scopo è accelerare la cantierizzazione e l’esecuzione delle opere. Accolte in tal senso le proposte di Italia Viva per velocizzare il processo contenzioso evitando che possa arrestare esecuzione dei lavori”.

Conte presenta il dl semplificazioni: altro passo avanti

Il premier ha quindi precisato il contributo del partito di Renzi sottolineando l’intervento sulla parte contenziosa. Il premier ha sottolineato che viene snellita la procedura inerente ai ricorsi per evitare blocchi dei lavori. Nello stesso tempo, però, il premier sottolinea che si tratta della parte relativa a materie non ritenuta fondamentale.

La legalità e la tutela è garantita, sottolinea Conte. Un altro importante tassello nella fase di rilancio del paese dopo quello relativo alla scuola, che ne ha fissato data di ripresa e linee essenziali su cui muoversi investendo più risorse.