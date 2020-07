Vi ricordate Walter de I Cesaroni? Oggi ha 37 anni ed ha una figlia – FOTO

Vi ricordate Walter de I Cesaroni? Oggi ha 37 anni ed ha una figlia. Walter Masetti era uno dei personaggi preferiti della fiction

Era Walter Masetti ne I Cesaroni, uno dei personaggi più amati della fiction. Il simpaticissimo ragazzo con i capelli biondi, migliore amico di Marco e inizialmente innamorato di Eva. Nel corso della fiction i telespettatori si sono affezionati tantissimo al suo personaggio, che col passare degli anni è cresciuto e maturato tantissimo.

Walter era l’anima della serie: simpatico, carismatico, divertente, all’inizio della fiction si prende una cotta per Eva, la sorella del suo migliore amico. La cotta diventa qualcosa di importante per lui che non aveva alcuna intenzione di innamorarsi. Comincia a farsela passare, quando capisce che Eva non è innamorato di lui ma di Marco, e che tra l’altro lo ricambia. Da lì va avanti con la sua vita e conosce Carlotta: con lei ha una storia importantissima. Arriva pure a chiederle di sposarlo dopo la fine delle superiori, ma il fidanzamento dura ben poco. Poi Carlotta lo tradisce e i due si lasciano per sempre. Lui ritrova l’amore dopo un po’ con Simona, produttrice ed ex ragazza di Marco. La loro storia dura un po’ di tempo. Dopo qualche anno, ritrova Alice, con cui aveva feeling quando lei era più piccola.

Ad interpretare Walter era Ludovico Fremont: oggi ha 37 anni ed è felice insieme alla donna della sua vita e alla figlia, che ama tantissimo.