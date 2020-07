Elodie e il vestitino a fiori molto molto corto, che spettacolo – Foto

La cantante Elodie sulla cresta dell’onda in quest’estate, il post super seducente su Instagram annuncia il suo nuovo singolo: e c’è una sorpresa

Tra i trend assoluti di questa estate, a livello musicale e non solo, vediamo una Elodie assolutamente lanciatissima. Il 2020 della cantante è davvero pieno di soddisfazioni. Buon successo con la sua partecipazione a Sanremo con il singolo ‘Andromeda’, cui è seguito, subito dopo il lockdown, l’altro singolo ‘Guaranà’. Ma la 30enne romana non si ferma assolutamente qui, anzi, e poco fa ha lanciato il video della nuova canzone, in collaborazione con Takagi e Ketra, Gipsy King e molti altri. Un nuovo tormentone radiofonico che guarda al passato e regala un vero e proprio amarcord.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elodie, total white provocante: si vede tutto – FOTO

Elodie, nuovo singolo: l’omaggio al film ‘Il Ciclone’

La canzone infatti si intitola ‘Il ciclone’. Il riferimento, già in questo, al film del 1996 diretto da Leonardo Pieraccioni, è evidente, ma c’è anche molto altro. Il video, visibile da qualche ora su Youtube, richiama in tutto l’ambientazione della pellicola del regista toscano e in particolare le scene storiche dello scatenato ballo di flamenco con Lorena Forteza e Natalia Estrada. Ed Elodie si cala davvero molto bene nella parte, rinverdendo i fasti dell’interpretazione delle due attrici latine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elodie esagerata, abito bianco e tutta scosciata, bellissima – Foto

In aggiunta, Elodie ha accompagnato il tutto con un post su Instagram in cui è visibile uno scatto delle riprese del video. Il vestitino a fiori le dona moltissimo e da’ un’aura più seducente che mai alla cantante, impegnata in un ballo travolgente. Capelli sciolti e momentaneo ‘abbandono’ del look con le treccine, che fa sorgere un ragionevole dubbio. Meglio con le treccine o senza? Se non sapete scegliere, è comprensibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter