Valentina Ferragni ha messo in rete una foto fantastica in costume: la ragazza mette in mostra tutta la sua sensualità.

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara, una delle influencer italiani con più seguito sui social. La ragazza intende seguire le orme della sorella: la 27enne ha un profilo Instagram seguito da 3,4 milioni di follower. Le sue foto sono sempre molto apprezzate dal popolo del web: i suoi scatti sul noto social network collezionano numerosissimi cuoricini e commenti. Qualche ora fa Valentina ha pubblicato una foto da capogiro: la classe ‘1992 ha messo in evidenza le sue curve con un costumino striminzito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni di fuoco, shorts inguinali e gambe da sballo – FOTO

Valentina Ferragni infiamma il web

Valentina Ferragni ha letteralmente lasciato a bocca aperta i suoi numerosissimi fan. La ragazza ha postato uno scatto in costume: se siete curiosi di guardare la foto, cliccate su successivo.