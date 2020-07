Amadeus e Giovanna Civitillo: “Siamo molto felici per questa cosa”

Amadeus e Giovanna Civitillo su Instagram si dicono molto fieri del risultato ottenuto dal loro figlio, Josè Alberto, in campo scolastico

Il popolare presentatore Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo si mostrano orgogliosissimi di loro figlio, Josè Alberto. Il ragazzino infatti ha ricevuto la sua pagella di fine anno ottenendo buoni risultati. Lui, come milioni di studenti in tutta Italia, ricorderà per sempre questo periodo scolastico come tra i più difficili, soggetto alla didattica a distanza.

Non dev’essere stato facile per nessuno stare lontano dalla classe, non vedere compagni ed insegnanti. In attesa per l’inizio del nuovo anno a settembre, ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che le lezioni possano ricominciare con serenità di tutti.

Amadeus e Giovanna Civitillo proiettati verso il Festival di Sanremo 2021

Visualizza questo post su Instagram È arrivata la pagella !🥳#gioamajose #faccioquellochevoglio Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 26 Giu 2020 alle ore 4:07 PDT

Nel frattempo, su cosa sta lavorando l’infaticabile Amadeus?

Innanzitutto è tornato in tv con una versione speciale dedicata ai vip de I soliti Ignoti. Ormai è notizia certa della sua presenza al prossimo Festival di Sanremo nelle vesti di presentatore e direttore artistico.

Durante la quarantena è stato protagonista di una diretta su Instragram insieme all’amico di sempre, Rosario Fiorello, durante la quale hanno confermato la presenza di entrambi sul palco dell’Ariston. Amadeus si diceva scettico nel voler ricoprire nuovamente quel ruolo. E’ facile fare i paragoni con l’edizione precedente e non voleva cadere in un simile tranello.

La prossima edizione del Festival sarà diversa ed unica. Sarà la prima dopo il Coronavirus, la prima dopo la rinascita, la prima dopo la paura. Amadeus, forte di questa convinzione, non ha voluto lasciar perdere l’occasione di partecipare a questa festa per tutti gli italiani.

“Protagonista sarà la musica. Questo Festival sancirà il ritorno alla normalità” – ha detto.

