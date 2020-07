Alba Parietti versione “Etienne” sgabello e vestitino seducente – Foto

Alba Parietti. La popolare showgirl piemontese percorre il viale dei ricordi e pubblica uno scatto del passato su Instragram per il suo compleanno

Era già una donna adulta quando negli anni ’90 impazzava la febbre per Non è la Rai che lanciò tantissime soubrette, attrici e presentatrici tv che oggi spadroneggiano nel mondo dello spettacolo italiano. Eppure Alba Parietti ha una cosa in comune con tutte loro. Anche lei è stata scoperta, in un certo senso, da Gianni Boncompagni che le fece da pigmalione nella trasmissione Galassia 2.

Da quel momento di strada ne è stata fatta tanta. Una vita in televisione fin da giovanissima. Un’artista che si è proposta in molteplici versioni: attrice, ballerina, cantante, conduttrice e oggi opinionista e giudice in un numero spropositato di programmi.

Che sia sempre stata una bella donna è assolutamente evidente ed innegabile. Il suo temperamento battagliero, la solidità delle sue idee e la sicurezza nell’esprimerle ne hanno fatto un pilastro dello spettacolo italiano. Qualche tentativo nel mondo del cinema, un passaggio fugace in quello della musica ma è la televisione il suo ambiente naturale.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone e l’estate: quella FOTO in costume indimenticabile

Alba Parietti, un compleanno nel segno dei ricordi