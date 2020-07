Giorgia Rossi ‘sfida’ ancora Diletta Leotta, la camicetta è da urlo – FOTO

Giorgia Rossi, la popolare giornalista Mediaset, continua a rivaleggiare in bellezza sui social con Diletta Leotta: il look è da sballo

Tra le bellezze più in voga di Instagram, spopola in particolare in Italia la categoria delle giornaliste sportive. Impossibile non pensare a Diletta Leotta, ma la catanese deve condividere le attenzioni del pubblico maschile anche con altre colleghe parimenti preparate e affascinanti. Molto apprezzata, per esempio, anche Giorgia Rossi, conosciutissima dai vecchi abbonati Mediaset Premium, quando il campionato, fino a un paio d’anni fa, veniva trasmesso anche dall’emittente milanese. La giornalista romana è comunque una delle conduttrici di punta dei programmi sportivi Mediaset e nella contrapposizione a distanza con Diletta è davvero difficile scegliere.

