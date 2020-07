Aurora Ramazzotti raggiante mostra le doti dei suoi fan – FOTO

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros, non smette mai di sorprendere. Su Instagram, molto stretto è il suo rapporto con i fan.

Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle Hunziker, negli ultimi anni è riuscita decisamente ad uscire dall’ombra dei suoi genitori. Figlia della showgirl svizzera e del cantante Eros Ramazzotti, la ragazza ha dato prova delle sue innumerevoli qualità, pubblicando diversi video sui social ed entrando a far parte in prima persona del mondo dello spettacolo. Svariate sono state le sue comparse in tv, compresa quella in uno degli ultimi episodi di Ciao Darwin, in qualità di Madre Natura. In quest’occasione, Aurora ha mostrato la sua bellezza, al di là del continuo paragone con la madre. Nonostante le due vengano spesso messe in competizione, comunque, Aurora e Michelle hanno sempre dimostrato di avere un bellissimo rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ancora omofobia: aggressione a La Spezia. Intanto a Pescara è polemica

Aurora Ramazzotti, il rapporto con i fan

Oltre a quello con la madre e con il padre, dai quali ha sempre detto di aver preso la capacità innata di stare sul palco, Aurora Ramazzotti ha anche dimostrato di aver instaurato un bellissimo rapporto con i fan. Clicca su “successivo” per vedere cosa ha pubblicato!