Benessere: Aloe Vera, i 4 utilizzi inusuali della magica pianta

Tutti conoscono i benefici più comuni dell’aloe vera: ma quante sorprese può ancora riservare questa magica pianta? Scopriamone gli utilizzi inusuali

L’aloe vera è una pianta dai mille utilizzi, miracolosa per la pelle, ma benefica anche per il resto del corpo. Le sue funzionalità sono molteplici, sia quando utilizzata in forma di gel (per uso esterno), sia come estratto (per uso interno). Essa è utile per lenire le irritazioni, ma aiuta anche a ridurre il gonfiore alle gengive e depura l’organismo, permettendo un migliore utilizzo delle energie in circolo. Si dice poi che un bicchierino di aloe vera di prima mattina sia un vero toccasana per l’intestino irritato. Ma scopriamone insieme anche gli utilizzi più inusuali!

Aloe Vera, la pianta magica: i 4 utilizzi inusuali

Problemi di forfora? Se il vostro problema è la forfora in eccesso, potete provare a massaggiare la cute con del gel all’aloe, prima di applicare lo shampoo. Il suo effetto depurante aiuterà a contrastare l’ingrassamento dei capelli. Punture di insetti: un altro utilizzo decisamente interessante dell’aloe è quello contro il prurito provocato dalle punture di insetto. Il suo effetto rinfrescante vi aiuterà a lenire il fastidio dovuto a pizzichi di formiche e zanzare. Anti-imperfezioni: sempre per via del suo effetto depurante e della sua tendenza ad essere una sostanza astringente, questa pianta può aiutarvi a ridurre le imperfezioni. Basterà applicarne un po’ sui brufoli e lasciar agire. Piedi screpolati: se arrivate a giornata con i piedi stanchi e screpolati, potete far ricorso all’aloe vera per provare subito una fantastica sensazione di sollievo. Provate anche ad aggiungere qualche goccia di olio essenziale!

