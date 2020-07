Francesca Ferragni, forme abbondanti in costume: spettacolo – FOTO

Francesca Ferragni lascia tutti di stucco con le sue curve in costume, la sorella di Chiara strappa consensi e ammirazione su Instagram

La ‘dinastia’ Ferragni sta ormai spopolando sul web e non solo. A Chiara, ‘capostipite’ della famiglia e colei che ha sdoganato ad altissimi livelli l’attività di influencer a 360 gradi, si sono unite anche le sorelle Francesca e Valentina. Proprio come lei, stanno diventando delle vere e proprie celebrità su Instagram. Certo, non ai livelli della sorella più famosa, ma anche loro si stanno garantendo un proprio seguito di followers piuttosto nutrito. E vista l’avvenenza delle due ragazze, non c’è da stupirsi.

