Vi ricordate Gabriella De I Cesaroni? Oggi ha 81 anni, irriconoscibile – FOTO

Vi ricordate Gabriella De I Cesaroni? Oggi ha 81 anni, irriconoscibile. Era la mamma di Lucia, la suocera di Giulio

I Cesaroni, più che una fiction sono stati una famiglia: sono trascorsi diversi anni da quando la serie si è conclusa ma si continua a parlarne ancora oggi. Famiglie, intrighi, storie d’amore, tradimenti, risate: rappresentavano davvero qualsiasi situazione e dinamica. I personaggi erano tutti molto amati, soprattutto quelli protagonisti: tra questi oggi ricordiamo Gabriella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

Era la mamma di Lucia ne I Cesaroni, la suocera di Giulio: oggi è così

Era la mamma di Lucia, la suocera di Giulio: la tipica suocera invadente a cui finisci per volere bene. La donna, giovanissima, era una grande consigliera per i suoi nipoti e nel corso della fiction ha avuto diversi flirt. Tutti le volevano bene come se fosse una nonna: nel corso degli anni tutti si sono affezionati a lei e alle sue vicende. In molti pensavano che alla fine si sarebbe messa con Cesare, ma alla fine Cesare ha ritrovato l’amore con Pamela, che lo ha reso anche papà di Matilde (seppur non biologico). Ad interpretare Gabriella era Rita Savagnone: difficile da credere ma gli anni stanno passando anche per lei. A settembre compirà ben 81 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Matilde? Oggi è così

Gabriella nella fiction era una donna allegra, dinamica, divertente, sempre pronta a mettersi in gioco. Ha dimostrato che l’età è soltanto un numero e che ci si può innamorare sempre, anche quando pensi che sia troppo tardi per farlo. E soprattutto dopo un lutto che ti ha fatto credere di non poterti innamorare mai più.