Justine Mattera, esplosiva coperta di schiuma – FOTO

Per me, Alassio non è solo una meta vacanziera della provincia di Savona in Liguria. Mio ex-marito Paolo Limiti amava Alassio e passava tutte le vacanze estive lì. Per me ogni angolo nasconde un ricordo: i suoi racconti, le paparazzate, i suoi "dirty jokes“, le serate in piazza, le mangiate a La Lanterna, le nuotate. Lui voleva sempre che fingessi di annegare così potesse salvarmi davanti a tutta la spiaggia.(non ricordava mai che avevo fatto le gare di nuoto da sempre) Per farlo felice, mettevo la cuffia a fiori sulla piega fresca" Marilyn" e con le ciglia finte lottavo contro le onde per mantenere la testa fuori dall'acqua.(🤣) Quando sono arrivata al Grand Hotel @grandhotelalassio sono stata travolta da un'altra onda- quella della nostalgia. Solo ora mi sono resa conto quanto mi sia mancata. Vi porto ad Alassio con me❤️. Ph @gabrielelupo5 Coordinatore @teovisuals Costume @ledone_beachwear Location @grandhotelalassio @chrix_chs @blamche_hotels Hair/MUA @agparrucchierialassio #wellness #familyvacation #liguria #alassio