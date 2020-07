Loredana Lecciso con il body in giardino, Al Bano gongola – FOTO

Loredana Lecciso più sexy e intrigante che mai a casa di Al bano scatena il web con tutta la sua sensualità. Una pantera nel verde

Loredana Lecciso è tornata su Instagram più sexy che mai. La bionda gemella compagna di Albano ha tirato di nuovo fuori le unghie della sensualità e la mostra senza remore. Uno scatto per dimostrare quanto sia ancora bella, audace e accattivante? Probabilmente sì visto che nell’ultimo periodo ne ha dovute affrontare tante soprattutto da parte del gossip che continua a portarla sulla cresta dell’onda.

Spesso Loredana non risponde e tira avanti, altre volte ci pensa Al bano ad intervenire. Lui stesso ha dichiarato più volte nell’ultimo periodo che è tornato insieme a Loredana da un sacco di tempo ma di aver taciuto per non turbare gli equilibri familiari.

Bene, la show girl sembra nella sua ultima foto più in forma che mai. Gambe lunghissime che sono in bella vista e un body nero molto semplice ma sexy che accentua le sue forme abbondanti.

Capelli lunghi sciolti e sguardo sensuale. Loredana posa in giardino a Cellino San Marco, la città di Al bano dove lì, nella sua amata campagna pugliese, ha costruito le sue dimore. La Lecciso infatti ha specificato di essere proprio nelle “Tenute Al bano”.

Il suo famosissimo compagno avrà gradito questo scatto un po’ audace? Forse gongola o forse no ma gli utenti del web hanno apprezzato di sicuro questo ritorno molto piccante.

