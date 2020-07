Piero Chiambretti: il Covid mi ha sconvolto, poi la drastica decisione

Dal giorno del suo ricovero d’urgenza in ospedale insieme alla mamma Felicita, la vita di Piero Chiambretti è cambiata: lui è uscito dall’ospedale, lei non ce l’ha fatta

Piero Chiambretti ha voluto precisare con un post il contenuto della sua intervista al quotidiano torinese, ‘La Stampa’: “Il titolo della Stampa di oggi è inappropriato. Non lascio la tv anzi raddoppio mi tengo anche il frigo”. Il presentatore ha poi detto che non sa se tornerà in televisione e che non ha ancora parlato con Mediaset per i suoi programmi della prossima stagione. Chiambretti vorrebbe che l’anno prossimo portasse vita nuova: “Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso: un programma in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre che loro saranno i grandi di domani, ma molte volte sono già i grandi di oggi”. Questa sarebbe la sua idea di un nuovo programma dove i protagonisti sono i bambini ma ammette anche che la tv è come il calcio: ogni giorno si cambia idea e programma.

Piero Chiambretti parla a proposito delle misure adottate per proteggersi dal Covid-19

Il conduttore ha poi aggiunto nella sua intervista a ‘La Stampa’, il quotidiano di Torino, qualche dichiarazione sulla ripartenza del nostro Paese dopo la pandemia del coronavirus: “La ripartenza è lenta ma era prevedibile. L’importante è andare avanti, anche di poco. Certo, la strada sarà molto dura, le previsioni per l’autunno parlano di nove milioni di disoccupati. Sono cifre da dopoguerra. Ma io voglio pensare positivo, il pessimismo cosmico non ha mai aiutato nessuno” – prosegue Chiambretti -.

“Per me le misure adottate erano sacrosante, anzi, le avrei persino prorogate” – conclude il presentatore -.