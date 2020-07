Il monito dei medici sul caldo arriva da Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli

Saranno e già sono giorni di caldo intenso particolarmente difficili per chi è cardiopatico: “Un esercito di italiani che, complici le alte temperature, rischiano aritmie, svenimenti e crolli pressori”. L’allarme caldo arriva da Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli, che in un’intervista all’Adnkronos Salute sottolinea l’importanza di una serie di accorgimenti ‘salva cuore’ nei giorni più “calienti” di quest’estate che è appena arrivata. “Il caldo fa sudare, e con il sudore si perdono sali minerali: in agguato per i cardiopatici c’è il rischio di aritmie. Inoltre la vasodilatazione rischia di creare problemi agli ipertesi, che spesso in questi giorni devono modulare le terapie dietro consiglio del medico”. Altrimenti, sempre secondo il medico Antonio Rebuzzi, c’è il pericolo è di veder scendere troppo la pressione.

Allarme caldo: “Aritmie e svenimenti per i coronaropatici”

Ci potrebbero esserci aritmie e svenimenti in agguato anche per i coronaropatici e per chi è sopravvissuto a un infarto. Secondo Antonio Rebuzzi, la pressione si abbassa con questo caldo e quindi è sempre bene parlare con il proprio medico per capire se bisogna adattare le terapie alla stagione estiva. E inoltre queste persone dovrebbero evitare di stare all’aperto nelle ore più calde, uscendo solo al mattino o la sera dopo che tramonta il sole.

“Al mare, poi, evitare i tuffi e le docce gelate, ma immergersi sempre gradualmente. Gli sbalzi di temperatura non fanno bene ai cardiopatici” – conclude il professore -.