Jesi, omicidio senza movente. Gravi le condizioni delle vittime

Jesi, una coppia è stata aggredita da un uomo. La donna è stata sgozzata, l’uomo è in grave condizioni. Aperte le indagini di omicidio

Un omicidio senza movente. Affermano i carabinieri. Questa mattina a Jesi, intorno alle 5:30, un uomo si è introdotto nell’abitazione al piano terra, sfondando un vetro ed ha colpito la coppia. Prima la donna, Fiorella Scarponi, è stata sgozzata; poi il marito che ora è all’ospedale in gravissime condizioni. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato per accertamenti un 25enne sporco di sangue che sì aggirava nella zona. Da questa mattina sono iniziate le indagini, spetterà agli agenti di polizia spiegare l’accaduto.

Uomo in casa sgozza una donna e ferisce il marito

Un uomo è entrato in casa, per adesso non si capisce ancora il motivo, e dopo aver sgozzato la donna ha ferito gravemente il marito. Italo Giuliani, 74 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. È riuscito poi a raccontare che lui e la moglie Fiorella Scarponi sono stati sorpresi nel sonno da un giovane, che aveva sfondato la porta finestra al piano terra. Avrebbe sferrato un fendente colpendo al collo la donna e ferendo anche il marito. I carabinieri, chiamati di vicini di casa che avevano sentito delle urla, hanno trovato il 25enne nascosto dietro una siepe. È stato trasferito nella caserma dei carabinieri in stato di fermo. Il nome dell’assassino è Michel Santarelli, il 25enne sospettato di avere aggredito la coppia. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.

L’arma usata dal 25enne, secondo gli agenti, è un pezzo di vetro della porta finestra che il giovane aveva sfondato, e con il quale ha sferrato un fendente, colpendo la donna alla gola.