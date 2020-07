Jessica Melena, lady immobile in spiaggia è uno schianto in costume – foto

Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, sfoggia tutta la sua bellezza in spiaggia. Prova costume superata al 100%, che fisico…

Jessica Melena, la regina di Immobile, si rilassa in riva al mare. Per la donna è giunta la bella stagione, anche se suo marito è ancora impegnato con il campionato. A differenza di tante altre, lei, dopo un breve lavoro in televisione nel 2017 con il film documentario “Le Capoline”, ha deciso di intraprendere un’altra strada, quella della mamma a tempo pieno. Jessica è diversa, a lei non interessa il mondo dello spettacolo, esiste solo la sua famiglia.

Jessica Melena, prova costume superata