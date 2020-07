Naike Rivelli impazza nel web:” Ce l’ho solo io” VIDEO

Naike Rivelli continua a stupire i numerosi follower con contenuti particolarmente bollenti: l’ultimo filmato postato in rete è scandaloso.

Naike Rivelli continua a sorprende il popolo del web con i suoi contenuti bollenti e piccanti. La figlia di Ornella Muti, da diversi mesi, sta pubblicando sul noto social network Instagram scatti da censura, mettendo il suo corpo e le sue curve in primissimo piano. La 45enne non intende solo mostrare il suo lato B o il suo prorompente seno, ma vuole condividere con la gente messaggi di diversa natura. Naike, questo pomeriggio, ha condiviso un video in cui ha puntato il dito contro le donne che scendono in strada con un abbigliamento poco consono. La Rivelli, ovviamente, non ha esitato a mostrare il suo corpo e ad usare un linguaggio leggermente colorito.

Il video da brividi di Naike Rivelli

Il video condiviso in rete da Naike Rivelli farà sicuramente scalpore. Se siete curiosi di guardare il filmato, cliccate su successivo.