Cinema America, un’istituzione romana. Le date del “Cinema in Piazza”

Il Cinema America riapre i battenti e lo fa in grande stile: alla prima, persino il premier Conte! Scoprite tutte le date del “Cinema in Piazza 2020”

Il “Cinema in Piazza”, la rassegna cinematografica che ogni estate accende Trastevere, è diventato ormai da anni un must delle serate romane. Nato dall’iniziativa di un piccolo gruppo di giovani (I ragazzi del Cinema America), esso propone quasi ogni sera film di ogni genere, tutti rigorosamente gratuiti. Quando la notte cala ed un inconsueto fresco smorza finalmente la calura estiva della Capitale, Piazza San Cosimato si anima, dando la possibilità a chiunque passi nei dintorni di condividere un momento di svago e cultura con un’umanità viva e variegata. Negli anni le iniziative all’interno della rassegna teatrale sono state molteplici e molti sono stati i volti del cinema che vi hanno preso parte, sia come protagonisti che come spettatori. Una vera e propria istituzione romana, che nel tempo ha subito molteplici affronti, dalla violenza fisica alla più recente minaccia di chiusura.

Cinema America, tutte le nuove date del “Cinema in Piazza”

3 Luglio: “La Bella Vita” (con partecipazione speciale di Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli, Massimo Ghini)

“La Bella Vita” (con partecipazione speciale di Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli, Massimo Ghini) 4 luglio: “La Carica dei 101”

“La Carica dei 101” 5 luglio: “Ovosodo”

“Ovosodo” 8 luglio: “I moschettieri del Re – La penultima missione” (con la partecipazione speciale di Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Matilde Gioli)

“I moschettieri del Re – La penultima missione” (con la partecipazione speciale di Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Matilde Gioli) 10 luglio: “Il Campione” (presentato in esclusiva)

“Il Campione” (presentato in esclusiva) 12 luglio: “OH BOY – Un caffè a Berlino” (con la partecipazione speciale del regista tedesco Jan-Ole Gerster)

“OH BOY – Un caffè a Berlino” (con la partecipazione speciale del regista tedesco Jan-Ole Gerster) 17 luglio: documentario “Selfie” (miglior Doc. ai David di Donatello)

documentario “Selfie” (miglior Doc. ai David di Donatello) 22 luglio: “Il Posto dell’Anima” (con la partecipazione speciale di Riccardo Milani e Paola Cortellesi)

“Il Posto dell’Anima” (con la partecipazione speciale di Riccardo Milani e Paola Cortellesi) 24 luglio: “Scusate il Ritardo” (omaggio a Troisi)

“Scusate il Ritardo” (omaggio a Troisi) 25 luglio: “L’Onda” (con la partecipazione speciale del regista tedesco Dennis Gensel)

“L’Onda” (con la partecipazione speciale del regista tedesco Dennis Gensel) venerdì 31: “Tutto Quello Che Vuoi”

“Tutto Quello Che Vuoi” 7 agosto: “Mio Fratello rincorre i Dinosauri”

“Mio Fratello rincorre i Dinosauri” 21 agosto: “Il Caricatore”

“Il Caricatore” 27 agosto: “Cosmonauta” (con la partecipazione speciale della regista Susanna Nicchiarelli)

“Cosmonauta” (con la partecipazione speciale della regista Susanna Nicchiarelli) 28 agosto: “Lo Scapolo” (omaggio per il centenario di Alberto Sordi, con Carlo Verdone)

“Lo Scapolo” (omaggio per il centenario di Alberto Sordi, con Carlo Verdone) 30 agosto: serata conclusiva con il ritorno di Virzì

A queste date se ne aggiungono molte altre, al Porto Turistico di Ostia e a Tor Sapienza. Per saperne di più, cliccate qui.

