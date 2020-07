Nubifragio a Taranto, grandine come albicocche

“È andato perduto un anno di lavoro”. Il primo bilancio effettuato dalla Coldiretti Puglia sugli effetti della tempesta d’estate che ha colpito le campagne della provincia di Taranto

Il 2020 continua a riservarci piacevoli sorprese in termini di catastrofi umane e ambientali. Un terribile temporale si è abbattuto in Puglia oggi pomeriggio ed in particolare sulla provincia di Taranto, con una grandinata senza precedenti. Le immagini fanno vedere chicchi di grandine “grossi come albicocche” e torrenti d’acqua in mezzo alle abitazioni. Coldiretti Puglia chiede lo stato di calamità al governatore Emiliano e denuncia i gravissimi danni per i raccolti e per l’agricoltura della provincia: “È andato perduto un anno di lavoro” con la distruzione dei raccolti.

Gli ultimissimi sviluppi descrivono una situazione allarmante con piante cadute, ulivi spezzati, campi allagati, frutta e verdura rovinate con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili. È quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti Puglia sugli effetti della tempesta d’estate che ha improvvisamente colpito le campagne della provincia di Taranto, a macchia di leopardo: vento forte, trombe d’aria, temporali intensi e grandinate killer con chicchi grossi come albicocche.

Causa maltempo, a Taranto è stato invaso da spesse nubi di polveri il quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento siderurgico, ed è stato anche rinviato il doppio concerto di apertura del Magna Grecia Festival previsto per questa sera.

“A Massafra con particolare intensità, ma anche a Castellaneta, Martina e in altri comuni del tarantino il maltempo ha allagato campi e la violenta grandinata ha provocato gravi danni anche nei vigneti e agli agrumi”, aggiunge Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Taranto.

