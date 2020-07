Barbara D’Urso lo scatto da giovane senza veli – FOTO

Barbara D’Urso torna a mostrarsi senza veli con una foto da giovane al mare ma i fan non apprezzano molto la foto postata

Visualizza questo post su Instagram Trucco #femmefatale 💄💋 #redlipstick #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 2 Lug 2020 alle ore 12:22 PDT

Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, è e sarà ancora per molto la nostra “Barbara Nazionale”. A 63 anni continua ad intrattenere tutti i giorni con trasmissioni di gossip i salotti di milioni di italiani che la adorano.

Fin dai primissimi esordi ha sempre condiviso con i suoi milioni di followes sui social ogni aspetto della sua vita privata quasi come fosse dentro un The Truman Show ma giocato a carte scoperte. Gli italiani la amano per il suo sapersi mostrare liberamente così com’è, a volte anche con difetti e qualche scivolone non proprio scritto a copione.

Barbara D’Urso posta una foto da giovane su Instagram e molto fan la insultano

Visualizza questo post su Instagram Estate!!! 🏖☀️ #summer #vintage #ricordi #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Lug 2020 alle ore 4:52 PDT

La sua ultima foto sulla pagina Instagram la ritrae in una veste che sa di Amarcord, e che la ritrae giovanissima quasi in primo piano al mare. Pelle abbronzata, capelli bagnati, il décolleté florido che si intravede, il sorriso smagliante che è sempre quello di Barbara D’Urso.

Questa volta però i commenti dei suoi fan non sono stati tutti di apprezzamento, commenti spinti e a volte offensivi l’hanno presa in giro per la sua capacità di sapersi denudare così facilmente sia da giovane che ai giorni nostri per poter apparire. “Mooooooooolto vintage!!!!! Tu vivi di vintage😂😂😂” scrive una ragazza, “Va beh allora è sempre stata una mania quella di andare a poppe all’aria” un altro uomo. Ma anche “Fai schifo” e “Bruttina da giovane più orrenda adesso ahahahaha comunque non ci frega un ca…o delle tue foto 😱🤮🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮”.

Visualizza questo post su Instagram Baci da Cologno 💋 #baci #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 23 Giu 2020 alle ore 11:41 PDT

Attendiamo solo una risposta pubblica da parte di Barbara che sicuramente non tarderà a controbattere.

