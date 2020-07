L’argentina Cecilia Rodriguez in vacanza al mare continua a far parlare di sé per gli scatti provocanti che ne esaltano il fisico da sirena

Visualizza questo post su Instagram Eh si …… 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 28 Giu 2020 alle ore 10:57 PDT

Cecilia Rodriguez, la sorella minore della showgirl argentina Belen, continua ad ammaliare i suoi follower con scatti dalla spiaggia di Forte dei Marmi dove è in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser.

La ragazza inizialmente messa in ombra dalla sorella, negli ultimi anni sta incantando il pubblico per il modo pacato con cui si espone ma soprattutto la sua indiscutibile bellezza. Questa volta Cecilia ha condiviso uno video che la ritrae mentre nuota in piscina, e fioccano 186mila likes in poche ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Nargi, con un costume così la pressione sale – FOTO

Cecilia Rodriguez è una sirena: il video in piscina

Visualizza questo post su Instagram Dime tu ………… Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 4 Lug 2020 alle ore 7:58 PDT

Cecilia Rodriguez posta un video che la riprende mentre è nella piscina del suo hotel, si scorge il mare con gli sdraio bianchi sullo sfondo. Decide di usare come sottofondo la canzone “Dime Tu” di Danny Ocean e le strofe che descrivono il suo slancio mentre scivola sinuosa da un bordo all’altro della vasca recitano:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melissa Satta | Top ridottissimo: addominali e seno in vista – Foto

E dimmelo

Dimmi chi bacerai?

Quando il sole cade dal cielo e scivoli tra i capelli, baby, dimmelo

E dimmelo

Dimmi chi bacerai?

Io ho scelto te

Perché io perché io

Lascia che il tuo corpo si sveli poco a poco

Quella faccina che non lo fa, che non mi lascia da solo la noce di cocco

E non dirmi di no

Che non vedo nei tuoi occhi quel desiderio che io, ahimè! che ti ho provocato

Costume intero, capelli sciolti e un fondoschiena visibile in bella mostra mentre prende la rincorsa dal muretto per nuotare. I follower sono in visibilio e i commenti raccontano, “Sei una sirenette”, “Meravigliosa”, “Sei un incanto della natura”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter