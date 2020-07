Chiara Galiazzo, Bonsai (Come fare le cose grandi in piccolo)

Chiara Galiazzo lancia il nuovo album Bonsai. Ad annunciarlo sulle proprie pagine social è stata proprio l’artista: “Ho capito che essere diverso, e sperimentare, è una ricchezza”

La 33enne padovana Chiara Galiazzo ha pubblicato il suo quarto disco Bonsai che è uscito il 3 luglio per Sony Music. Tutto il progetto contiene un chiaro messaggio, ossia che è possibile fare grandi cose partendo dalle piccole.

“Il mio percorso professionale è iniziato in grande con la vincita di X Factor nel 2012 – spiega Chiara – ma così rischi di perderti troppe cose. Per questo ho cambiato approccio: 7 anni fa non avrei mai realizzato un album così. Ma poi ho trovato il mio equilibrio, proprio proteggendo il motivo per cui sono qui. Quando le cose vanno molto bene puoi sentirti molto perso”.

Era il 3 giugno quando Chiara ha annunciato ai suoi fan di Instagram l’uscita del cd: “Dopo tanto tempo posso dire di vedere la fine del mio lungo viaggio: un disco che ha un nome, una copertina e finalmente una data di uscita”. Un album che, traccia dopo traccia, racconta di viaggi reali ed emotivi componendo via via il suo personalissimo mappamondo, costruito durante il lockdown ma frutto di anni di meditazioni e sperimentazioni musicali in cui Chiara stessa è cresciuta.

Fondamentali sono stati gli amici che hanno affiancato in questo nuovo progetto Chiara come compagni di viaggio e di scrittura. Troviamo Dario Faini (Dardust), Mahmood, Federica Abbate, Cheope, Danti, Roberto Casalino, Alessandra Flora, Alessandro Raina, Davide Napoleone, Valeria Palmitessa, Gianclaudia Franchini, Piero Romitelli e Francesco Catitti (in arte Katoo).

Chiara Galiazzo, “la cura alle piccole cose può ripararci davvero dalle fragilità della nostra esistenza”

Sulla sua pagina Instagram Chiara ha accompagnato per oltre un mese i suoi fans in un viaggio virtuale completamente nuovo sul panorama italiano: post dopo post il suo feed si è riempito di immagini che ricordavano cartoline scattate in posti esotici e immaginari, il tutto sotto la penna dell’illustratrice Elena Borghi.

“So solo che spesso mi sento fuori dal mondo, ma alla fine, con un Bonsai in tasca e i compagni giusti, si possono fare viaggi incredibili. Negli anni ho notato che le persone che mi seguono un po’ mi assomigliano. Sono felice, quindi, di poter fare insieme anche questo viaggio”.

Bonsai (Come fare le cose grandi in piccolo) è stato anticipato nei mesi passati da “L’ultima canzone del mondo” (con video girato in Islanda) e “Honolulu”. La nuova tappa sarà in Giappone con il singolo “Bambola Daruma”.

