Chiara Ferragni, le ultime notizie sulla salute di Matilda – FOTO

Dopo che ha scoperto che la sua cagnolina ha un tumore, Chiara Ferragni ha continuato a tenere aggiornati i suoi fan. Facciamo il punto della situazione.

Non è trascorsa nemmeno una settimana da quando Chiara Ferragni ha annunciato in una struggente storia di Instagram che alla sua cagnolina Matilda era stato diagnosticato un tumore. Matilda, di quasi dieci anni, ha avuto una crisi epilettica mentre lei era fuori casa ed è stata ricoverata d’urgenza in una clinica veterinaria di Milano. Da allora l’influencer ha aggiornato regolarmente i suoi fan sulle condizioni della cagnolina, chiedendo anche di condividere le loro esperienze passate e di inviare “good vibes” a tutta la famiglia.

Chiara Ferragni, gli ultimi aggiornamenti su Matilda

Secondo quanto raccontato dalla Ferragni, subito dopo la crisi epilettica la cagnolina è stata ricoverata d’urgenza e sottoposta a tac che ha rilevato la presenza di un tumore. Da lì si è spostata a Zurigo, in un rinomato centro veterinario dove farà un primo ciclo di radioterapia. Chiara Ferragni ha fatto sapere che ha disdetto la sua vacanza imminente per poterle stare accanto. L’intera famiglia Ferragnez ha aspettato a lungo Matilda in questi giorni (ve l’abbiamo raccontato qui). Adesso, finalmente, Matilda è tornata. Clicca su “successivo” per vedere le foto!