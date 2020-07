Raffaella Fico versione Saturday Night: il lato A esplode – FOTO

La showgirl napoletana, Raffaella Fico in modalità HappyMoment scatena l’entusiasmo dei fan, mentre si prepara per una serata da urlo

La modella, ex concorrente del Grande Fratello, Raffaella Fico sprizza gioia a tutti i pori. Oggi l’attrice, diventata in seguito oggetto di discussione nel caso intricato Balotelli si riscatta facendo il pieno di likes su Instagram.

La posa da ragazza vorace e passionale è musica per le orecchie per i 502mila followers sul social più cliccato. Raffaella assapora il profumo del Sabato Sera prima dello scatenamento in pista. Capelli ricci stupendi, ritirati all’indietro e richiamanti attimi di libidine pura per gli appassionati che già la immaginano in modalità hot special.

Outfit sobrio ma quasi volgare a causa delle sue enormi forme in una vista panoramica del suo lato A mozzafiato, quasi da bacio accademico. Non possono mancare gli apprezzamenti tra i fan più seguiti della showgirl napoletana.

Complimenti alla modella e al fotografo!!! 😜😘; Altro che belen sei mille volte piu bella ❤️❤️❤️❤️❤️; Raffaella che donna che spettacolo!!!!; tupenda😍 Raffaella che bocce😍😍❤️❤️❤️❤️; che spettacolo di Ragazza🥂🌹🌹🌹; Meravigliosa 🌹; Ti Amo❤️.

LEGGI ANCHE —–> Raffaella Fico, il reggiseno non c’è, vestitino a fiori da urlo – FOTO

La popolarità di Raffaella Fico e la storia con Mario Balotelli

Tra le bellezze più esplosive e conturbanti d’Italia non possiamo assolutamente non annoverare anche Raffaella Fico. Diventata famosa diversi anni fa per la sua partecipazione al Grande Fratello, la showgirl ha poi visto crescere la propria popolarità.

Per diverso tempo, le pagine del gossip sono state occupate dalla sua grande storia d’amore con Mario Balotelli. I due si sono poi separati, ma dopo qualche difficoltà iniziale hanno mantenuto un buon rapporto, cordiale, per il bene della figlia Pia.

LEGGI ANCHE —–> DIRTY DANCING. CHE FINE HA FATTO BABY? ECCOLA A 60 ANNI

I due adesso sono amici, si è parlato anche di un ritorno che però appare di difficile realizzazione, come più volte spiegato da entrambi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter