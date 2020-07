Jasmine Carrisi. Lingua di fuori e gesto Rock ‘n Roll – FOTO

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, seguitissima su Instagram, si mostra ai suoi follower nella sua acerba bellezza

Un altro membro del clan Carrisi è pronto a divampare ed “invadere” le nostre case. Stiamo parlando della giovanissima Jasmine, prima figlia avuta insieme di Al Bano e Loredana Lecciso. Solo 19 anni e già quasi 68mila follower su Instagram e una carriera tutta da costruire.

Ha tanto da festeggiare la ragazza. Innanzitutto il diploma appena ottenuto al Liceo Linguistico a Lecce. In secondo luogo l’uscita del suo primo singolo, EGO, firmato semplicemente con il nome di battesimo, senza il cognome ingombrante di un così famoso papà.

Non è la prima dei figli di Al Bano che ha tentato di prendere il proprio posto nel mondo dello spettacolo. I figli avuti con Romina Power hanno attraversato il jet set con risultati altalenanti. Yari è un grande musicista. Compositore per nomi celebri del panorama canoro italiano, ha sempre preferito sempre rimanere un po’ defilato. Cristel, avendo poca fortuna come cantautrice, ha al suo attivo delle conduzioni di programmi tv di discreta fama.

Ora tocca alla piccola di casa. Il suo singolo Ego, dai toni rap, disponibile su YouTube, se l’è scritto da sola.

Al Bano si dice orgogliosissimo di lei: “Il pezzo è di un’attualità pazzescamolto attuale. Parla ai giovani di oggi, cosa che io adesso non potrei più fare seguendo quel linguaggio. Ho recuperato molto del mondo del rap collaborando con Rovazzi e con J-Ax”.

Aspettiamo di vedere e sentire se Jasmine saprà mantenere le promesse per la sua carriera.

