In Florida è stato segnalato un caso di ‘Ameba mangia cervello’: ecco l’annuncio delle autorità.

Il mondo è terrorizzato dalla minaccia coronavirus: il nuovo Covid-19 continua a diffondersi con rapidità e i decessi aumentano vertiginosamente. Nonostante ciò, esistono al mondo numerosissime minacce che sono altrettanto pericolose. Negli Stati Uniti, precisamente in Florida, è stato segnalato un caso di ‘Ameba mangia cervello’ (Naegleria fowleri). L’ameba è difficilmente curabile e spesso conduce alla morte nel giro di una settimana. L’ameba è un protista che vive generalmente in acque dolci come fiumi, laghi e stagni ed entra solitamente nel corpo umano attraverso le narici. Le autorità non hanno riportato né le generalità né le condizioni dell’uomo colpito.

Ameba mangia cervello, l’annuncio delle autorità in Florida

Dei 37 casi segnalati dal 1962, soltanto 4 persone sono riuscite a sopravvivere. Il Dipartimento della Salute della Florida ha annunciato che una persona ha contratto l’ameba mangia cervello: il protista è capace di generare una rara infezione cerebrale risultando spesso fatale. Le autorità hanno spiegato che il periodo di alta stagione per le Naegleria fowleri va da luglio a settembre, raccomandando di evitare il contatto con l’acqua dolce da parte delle narici. I sintomi iniziali dell’infezione sono mal di testa, febbre, nausea, vomito e torcicollo. L’ameba non si trasmette da uomo a uomo. I funzionari sanitari hanno chiesto alla popolazione di evitare il contatto tra le narici e l’acqua dei rubinetti.

Qualche settimana fa l’International Journal of Infectious Disease annunciò che una donna, dopo pochi giorni e credendo di avere una sinusite, è deceduta a causa dell’ameba mangia cervello.