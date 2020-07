Asia Argento in difficoltà economiche, salva grazie a Barbara D’Urso

Asia Argento rivela di aver avuto grandi difficoltà economiche: “Ho pensato di vendere casa”. Ma poi è arrivata Barbara D’Urso

Visualizza questo post su Instagram RESIST SISTER! @nicovascellari @coda.lunga Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 14 Giu 2020 alle ore 11:47 PDT

Asia Argento, figlia del famoso regista horror ed ex compagna del cantante Morgan, ha rivelato di aver attraversato qualche tempo fa un periodo economicamente molto difficile. Ovvero era arrivata a prendere in considerazione l’ipotesi si vendere la casa di Roma su cui ha aperto anche un mutuo. L’aiuto di Barbara D’Urso però è stato provvidenziale per lei perché la chiamò nelle sue trasmissioni come ospite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Pedraza | la Alison Parker fa sognare i fan de La Casa di Carta | FOTO

Asia ha spiegato che nel 2018 l’esclusione dalla giuria di X Factor a causa delle accuse che le rivolse Jimmy Bennett (il ragazzo aveva dichiarato di aver subito violenza sessuale da parte di Asia quando era ancora minorenne) è stata devastante. “In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l’ho stuprato”, aveva dichiarato Asia subito dopo lo scandalo.

Asia Argento e i suoi ultimi progetti condivisi sui social

È di qualche mese fa (ottobre-novembre 2019) inoltre la partecipazione di Asia al programma Pechino Express, ma la sua permanenza nel gioco è durata ben poco a causa stata interrotta poco a causa di un infortunio al ginocchio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Casa di Carta. Parla Il Professore: “La quinta stagione è in arrivo”

“Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera e sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare”, ha dichiarato Asia al suo rientro in Italia.

Assia ha condiviso su Instagram con i suoi fan l’ultimo progetto di alta moda e montaggio video che la vede coinvolta: “Domani 6/7/2020 alle 18 per la Paris Haute Couture Week verrà presentato ÆLEKTRA il cortometraggio di moda che ho scritto e diretto per Antonio Grimaldi COUTURE COLLECTION A/W 2020/21, protagonista Anna Lou Castoldi in seguito il film sarà disponibile sul mio canale YouTube che verrà inaugurato domani & metterò il link nella bio🖤“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter