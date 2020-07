Vite al Limite. La Storia di Gina che pesava 275 kg. Adesso com’è

Vite al limite. Il programma che vede all’azione il dottor Nowzaradan vede come protagonisti persone con gravissimi problemi di peso. Conosciamo Gina

La percezione di una persona obesa è sempre negativa. Di solito si associa alla pigrizia, all’indolenza, all’ozio e alla mancanza di volontà nel contenere i propri appetiti.

In realtà, dietro la trasformazione radicale di un corpo, nella maggior parte dei casi si cela un disagio psicologico importante. Liquidare il problema con un semplice “basta fare un po’ di dieta” non solo è sbagliato, a volte pericoloso. Bisogna sempre consultare medici, nutrizionisti, che studino il caso con professionalità e tutti i dati clinici del paziente specifico.

Nelle situazioni di obesità grave dieta ed esercizio servono sicuramente ma non bastano. Ne sa qualcosa il dottor Nowzaradan, protagonista del programma Vite al Limite, in onda in Italia sul canale Real Time, in cui presenta casi disperati.

Gina Krasley di Vite al limite: che fine ha fatto

Uno di questi sicuramente era quello di Gina Krasley. La ragazza aveva solo 27 anni quando riuscì ad arrivare al peso di 275 kg. Il suo percorso disastroso è cominciato da piccola quando sia lei che la sorella erano vittima di un padre violento. Le due riuscivano a trovare conforto solo nel cibo e i fast food rappresentavano quasi un’isola felice. Vessata dal bullismo anche dai compagni di scuola, dopo un po’ Gina si trasferì finalmente dalla madre.

La bomba era già innescata e il suo corpo continuò a lievitare. Nel 2016 ha coronato il suo sogno d’amore sposando Beth, la fidanzata. Le due donne, la sorella, il compagno di quest’ultima e la madre vivevano tutti insieme, accudendo Gina in tutto e per tutto, non riuscendo più a muoversi a causa della sua mole imponente.

Decise quindi di cambiare la sua vita e andare dal dottor Nowzaradan. Durante la trasmissione Vite al Limite ci è stato fatto sapere che la ragazza ha perso 55 kg. arrivando al peso di 220 kg. Ma il suo percorso è ancora molto lungo.

Che fine abbia fatto Gina adesso non è dato saperlo. E’ scomparsa da tutti i social network quando è stato riportatto che abbia preso parte a dei video porno focalizzati sui rapporti con donne plus size. Tuttavia, prima di questo evento, sono apparsi dei suoi scatti in cui appariva visibilmente dimagrita.

