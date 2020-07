Classe di Ferro. Che fine ha fatto Gabriele? Tutte le informazioni

Classe di Ferro. Mitica serie di 24 esilaranti puntate degli anni ’80. Scopriamo insieme le sorti della carriera di uno dei protagonisti

Gabriele Serra sicuramente è uno dei più mattacchioni del gruppo di commilitoni di Classe di Ferro. Il personaggio è pugliese, precisamente di Bari, non perde occasione per esplicitare la fede calcistica in onore proprio della squadra della sua città d’origine.

Voglia di fare il servizio di leva proprio non ne ha. Impiegato nel bar di famiglia, fa di tutto per evitare di compiere il suo dovere in ambito militare, soprattutto perchè è invaghito di una bellissima ragazza slava che non vuole abbandonare. Si finge così omosessuale per essere riformato ma il trucco viene scoperto dal tenente Dell’Anno.

Siamo consapevoli che questo espediente ai giorni d’oggi possa sembrare discriminatorio ed omofobo, sicuramente offensivo. Non è una giustificazione ma è sempre bene tenere presente il contesto storico e culturale in cui la serie venne realizzata e i progressi che si sono fatti, fortunatamente, nel corso degli anni per quanto riguarda rispetto ed inclusività.(L’attore che lo interpretò fu il protagonista del primo bacio omosessuale su RaiUno)

Tornando al nostro Gabriele, di sicuro tra tutti i ragazzi di Classe di Ferro è quello che attrae di più, con il suo carattere introverso e timido.

Classe di Ferro. Paolo Sassanelli e la sua straordinaria carriera