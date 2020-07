Elisabetta Canalis scatti dolci ed affettuosi con il suo “amore”

Elisabetta Canalis è ora tra le braccia della sua amata Sardegna. Lì non ha bisogno di filtri, la semplicità è l’unica cosa che le serve…uno spettacolo!

Elisabetta Canalis, dopo un lockdown lontano dalla sua famiglia italiana, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo nella sua amata Sardegna. Così potrà coccolare i suoi genitori, i suoi amici che non vede spesso e godersi il mare e l’Italia che tanto ha sofferto in questo ultimo periodo. Nonostante a Los Angeles la vita è fantastica, la Canalis è nostalgica della sua terra d’origine e ogni hanno coglie l’occasione per tornare a vivere quei posti che ha lasciato molto tempo fa.

Elisabetta Canalis senza filtri in Sardegna