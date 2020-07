La Panzanella toscana: una fresca ricetta per l’estate

La Panzanella è una delle ricette più leggere, fresche e gustose della cucina toscana. Un vero e proprio must per l’estate.

La panzanella è un tipico piatto contadino: facile, veloce, leggero e -soprattutto- incredibilmente rinfrescante. Con il suo mix di pomodori e cipolla si rivela davvero perfetta per l’estate. Può essere mangiata da sola, come sostituto di pasta o cereali, o come antipasto, in piccole quantità. È ideale per le cene tra amici o i pranzi di famiglia, perché mette d’accordo un po’ tutti e può essere preparata in grandi quantità, senza portare via né tempo né soldi. Un altro punto a suo favore? La panzanella vi permetterà di dire addio agli sprechi: in questa ricetta, infatti, potrete impiegare tutto il pane raffermo che rischiavate di buttare!

Panzanella toscana, una ricetta facile e gustosa

Per preparare questa facilissima ricetta sarà sufficiente armarvi di pane (meglio se raffermo), pomodoro, basilico, cipolla ed olio. Le quantità non sono importanti e dipendono dal numero di persone che siederanno a tavola e dall’utilizzo che se ne fa, ma vi daremo delle quantità indicative per 6 persone:

700 gr di pane

Basilico

3 pomodori da insalata piccoli o 2 grandi

1 cipolla

sale e olio qb

Preparazione

Per preparare la panzanella sarà sufficiente mettere il pane in ammollo abbastanza a lungo da farlo ammorbidire. Una volta diventato sufficientemente morbido, sarà necessario strizzarlo e farlo a pezzettini con le mani. Aggiungete quindi tutti gli altri ingredienti spezzettati e mettete in frigo per almeno una mezz’ora. La panzanella dev’essere gustata rigorosamente fredda.

Un’alternativa è quella di utilizzare il pane abbrustolito e non ammorbidito. Provatetele entrambe per scoprire quale preferite!

