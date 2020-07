Esperienza premorte, la confessione di un superstite tornato dall’aldilà

Michael ha condiviso con la Near-Death Experience Research Foundation la sua esperienza dopo l’incidente che lo ha classificato come “clinicamente morto”

Di esperienza premorte se ne sente parlare di continuo, si pensa che aprono la porta ad un mondo in grado di rivoluzionare completamente la vita terrena di chi le ha vissute. L’esperienza di premorte (chiamata anche NDE Near Death Experience) è un fenomeno vissuto da chi viene considerato clinicamente morto o da chi è vicino alla morte. Sono state raccolte testimonianze di esperienze di premorte da persone andate in ipotermia, che hanno subito un intervento chirurgico, o che sono rimaste coinvolte in un grave incidente d’auto, che hanno avuto un arresto cardiaco o qualsiasi altro evento grave.

L’ultima esperienza nota ci viene da Michael, così si è presentato l’uomo alla Near-Death Experience Research Foundation (NDERF). Michael ha raccontato di essere andato all’inferno e di aver visto cose terrificanti là.

Michael ha dichiarato di essere stato dichiarato clinicamente morto dopo un brutto incidente, il che significa che il suo cuore ha smesso di battere. Mentre si allontanava dal suo corpo crede di essere stato portato all’inferno. “Sono andato, credo all’inferno. C’erano creature rosse giganti. Il paesaggio era buio e inquietante. C’erano persone intrappolate in quelli che sembravano carri del circo dove trasportavano leoni. Stavano urlando e sanguinando”. Si è però risvegliato poco dopo nella sala di una terapia intensiva dell’ospedale.

Secondo Neil Dagnall e Ken Drinkwater, medici della Manchester Metropolitan University, ci sono molte possibili spiegazioni alle esperienze premorte. Alcune teorie sostengono che le allucinazioni sono provocate dal cervello a causa di un flusso sanguigno insufficiente e la mancanza di ossigeno.

L’esperienza premorte vissuta anche da altre 3 star dello spettacolo

Elizabeth Taylor raccontò spesso che durante un intervento chirurgico alla schiena avvenuto nel 1962 aveva smesso di respirare per cinque minuti, vivendo cosi la sua esperienza paranormale con la morte e di non averne più avuto paura.

Jane Seymour (la conosciuta Signora del West) si trovava in Spagna per girare un film quando si ammalò di bronchite. I medici per sbaglio le iniettarono l’antibiotico in vena anziché nel muscolo che le provocò uno shock anafilattico. “Sono morta e resuscitata” ha dichiarato la Seymour. “Ho visto una luce bianca, poi guardando in basso ho visto me stessa nel letto e un’infermiera che stava freneticamente tentando di salvarmi e mi faceva delle iniezioni, mentre io osservavo tranquillamente l’intera scena”.

Sharon Stone ha avuto un’emorragia celebrale nel 2001 durante la quale ha vissuto la sua esperienza premorte. Ha dichiarato: “Ho visto tutto riempirsi di una luce bianca mentre ero incosciente dentro un macchinario per la risonanza magnetica”.

