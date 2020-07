Superenalotto: centrato il 6: la sestina vincente che vale 59.472.355,48 euro. Centrati anche tre “cinque” da oltre 52mila euro.

C’è un nuovo milionario in Italia grazie al Superenalotto. Dopo la sospensione dei giochi durante il periodo del lockdown è tornata la tradizione del Superenalotto e di tutti i giochi affini. Con l’estrazione del 7 luglio è stata centrata le sestina vincente che ha fatto piovere sull’Italia milioni di euro.

Superenalotto: ecco la sestina vincente da 59 milioni di euro

Un 6 da oltre 59 milioni di euro è stato centrato con l’estrazione del 7 luglio del gioco più amato dagli italiani. I numeri vincenti della sestina di oggi sono: 16 – 24 – 29 – 53 – 73 – 88. 62 è il numero jolly mentre il numero Superstar è 50. La sestina vincente vale precisamente 59.472.355,48 euro. Sono stati centrati anche tre cinque da oltre 52mila euro.

Era il 28 gennaio 2020 quando era stata centrata per l’ultima volta la sestina vincente. All’epoca, il sei valeva 67,2 milioni di euro. Ancora non si sa dove è stato centrato il sei di questa sera. Non è escluso che possa trattarsi di un sistema.