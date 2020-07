Gigi D’Alessio, dopo l’addio di Anna Tatangelo arriva la sconvolgente notizia

Gigi D’Alessio diventerà presto nonno per la seconda volta, suo figlio Claudio infatti aspetta un bimbo dalla compagna

La fine di un amore non è mai piacevole e lo è ancora di più se i soggetti interessati sono così amati dai loro fan. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che hanno sentito su di loro anche il desiderio dei fan che rimanessero insieme. Un amore che sembrava non potesse finire il loro, tanto che ancora molti si interrogano su quali siano le reali motivazioni che stanno dietro a questa separazione.

Alcune voci trapelate in queste settimane fanno presumere che Anna desiderasse sposarsi in chiesa, ma per rendere questo possibile Gigi avrebbe dovuto annullare il matrimonio con l’ex moglie, nonché madre dei suoi figli, Carmela Barbato.

Gigi D’Alessio una grande novità per il futuro