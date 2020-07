Covid-19, nuovo focolaio in Italia: positivi 42 dipendenti di un’azienda

Covid-19, nuovo focolaio nel nostro paese: positivi 42 dipendenti di un’azienda di ovoprodotti.

Il coronavirus continua a terrorizzare il mondo: il numero dei casi e dei decessi aumenta vertiginosamente ogni giorno. In Italia la situazione è abbastanza sotto controllo ma il pericolo non è assolutamente passato: in varie zone del ‘Bel Paese’ si innescano focolai. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, qualche giorno fa, dichiarò che in questa fase bisogna essere veloci a neutralizzare i nuovi focolai. Secondo gli ultimi aggiornamenti, in un’azienda di Parma sono stati rivelati 42 dipendenti positivi al Covid-19. Questa situazione ha fatto scattare subito l’allarme.

Covid-19, focolaio in un’azienda di Parma

Nuovo focolaio in Italia, questa volta in provincia di Parma. Sono stati rivelati in un’azienda di ovoprodotti Parmovo 42 dipendenti positivi al coronavirus. Il nuovo focolaio è stato rivelato dall’azienda territoriale sanitaria Val Padana. I contagiati sarebbero tutti residenti in Lombardia, tra Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova). Il contagio pare essere collegato a una società di servizi della Lombardia che fornisce manodopera e servizi produttivi anche a questa azienda di Parma.

Questa mattina era stato rivelato un nuovo focolaio anche a Brescia. Dopo i test a tappeto effettuati a Palazzolo sull’Oglio, sono stati rilevati quindici ragazzi positivi al Covid-19. Le undici donne e i quattro ragazzi sono stati prontamente messi in isolamento domiciliare. La situazione sembra essere, almeno per adesso, sotto controllo.Nella giornata di ieri, a Parma, erano stati segnalati zero decessi ma otto nuovi casi.